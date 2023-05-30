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Кличко оцінив пошкодження будинків внаслідок нічних обстрілів росіян

30 травня 2023 12:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кличко оцінив пошкодження будинків внаслідок нічних обстрілів росіян
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міська влада Києва вже оцінює збитки, які завдала Росія внаслідок останнього нічного обстрілу 30 травня. Жителям пошкоджених будинків не прийдеться платити та хвилюватись за ремонт.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко у коментарі Новини.LIVE.

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Кличко заявив, що влада Києва робить усе, аби люди якнайшвидше повернулися до своїх домівок. 

Сьогодні міська влада планує оцінити пошкодження будинку у Голосіївському районі і визначити, за скільки його вдасться полагодити.

Наразі у Києві ще не визначились, чи кияни будуть подавати заявку на відновлення житла в "Дії", чи місцева влада самостійно все компенсує.

Обстріли Києва 30 травня

У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали у декількох районах міста, є загиблі та постраждалі.

У КМВА повідомляли, що у декількох районах Києва виявили падіння уламків від збитого БпЛА. Найбільше постраждав Голосіївський район, де уламки вибили вікна та вирвали двері в кількох квартирах. Внаслідок цього одна людина загинула, три отримали поранення. Два верхні поверхи зруйновані, під завалом можливо є люди.

З будинку було евакуйовано понад 20 людей.

Нагадаємо, у ніч проти 30 травня по Україні було випущено понад ворожих 30 безпілотників Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних Сил України було знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони були уражені на підступах до столиці та у небі Києва.

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