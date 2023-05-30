Кличко оценил повреждение домов в результате ночных обстрелов россиян

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: google.com

Городские власти Киева уже оценивают ущерб, нанесенный Россией в результате последнего ночного обстрела 30 мая. Жителям поврежденных домов не придется платить и беспокоиться за ремонт.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в комментарии Новини.LIVE.

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Кличко заявил, что власти Киева делают все, чтобы люди как можно быстрее вернулись в свои дома.

Сегодня городские власти планируют оценить повреждение дома в Голосеевском районе и определить, за сколько его удастся починить.

Пока в Киеве еще не определились, будут ли киевляне подавать заявку на восстановление жилья в "Дії", или местные власти самостоятельно все компенсируют.

Обстрелы Киева 30 мая

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву ударными дронами типа Shahed. Взрывы раздавались в нескольких районах города, есть погибшие и пострадавшие.

В КМВА сообщалось, что в нескольких районах Киева обнаружили падение обломков от сбитого БпЛА. Больше всего пострадал Голосеевский район, где обломки выбили окна и вырвали дверь в нескольких квартирах. В результате один человек погиб, три получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом возможно люди.

Из дома было эвакуировано более 20 человек.

Напомним, в ночь на 30 мая по Украине было выпущено более враждебных 30 беспилотников Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных Сил Украины было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны были поражены на подступах к столице и Киеву.