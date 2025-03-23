В результаті атаки на Київ дронів-камікадзе РФ є руйнування та постраждалі

Кличко підбив підсумки атаки РФ на Київщину — є загиблі
Російські окупанти пізно ввечері й в ночі атакували Київ за допомогою дронів-камікадзе. Зараз повітряна небезпека минула, але мер столиці Віталій Кличко та ДСНС підбили невтішні підсумки — є загиблі.
Інформацію про наслідки атаки Кличко оприлюднив у своєму Telegram.
Які наслідки атаки РФ на Київ цієї ночі
Мер столиці повідомив, що уламки збитих безпілотників впали на територію декількох районів міста, завдавши шкоди цивільній інфраструктурі. Також є постраждалі серед мешканців Києва — відомо про сім осіб, одну людину доставили до лікарні.
Тим часом у ДСНС проінформували, що є двоє загиблих.
В Дніпровському районі уламки влучили в житловий будинок, спричинивши пожежу на верхніх поверхах. Також в цьому районі постраждав заклад громадського харчування.
У Голосіївському районі уламки впали на територію промислової зони. В Подільському районі уламки влучили в багатоповерховий житловий будинок, що призвело до пожежі на верхньому поверсі.
Зараз на всіх локаціях, де впали уламки ворожих дронів, працюють фахівці ДСНС України.
Наслідки ворожої атаки у Київській області
Крім того, в КОВА повідомили, що у Київській області через атаку ворожих дронів також є постраждалі. У Бучанському районі травм зазнали 28-річна жінка та 49-річний чоловік. Пошкоджено три приватні будинки та авто. Ще один приватний будинок пошкоджений у Фастівському районі. У Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві.
Раніше ми повідомляли, що внаслідок російської атаки в одному з районів Києва впали уламки збитого "шахеда" ввечері 22 березня. У КМВА зробили заяву щодо руйнувань та постраждалих.
Додамо, що ввечері 22 березня вибухи лунали й у Запоріжжі. Росіяни атакували регіон КАБами.
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