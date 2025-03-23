В результате атаки на Киев дронов-камикадзе РФ есть разрушения и пострадавшие

Кличко подвел итоги атаки РФ на Киевщину — какие последствия
Российские оккупанты поздно вечером и ночью атаковали Киев с помощью дронов-камикадзе. Сейчас воздушная опасность миновала, но мэр столицы Виталий Кличко подвел неутешительные итоги.
Информацию о последствиях атаки Кличко обнародовал в своем Telegram.
Какие последствия атаки РФ на Киев этой ночью
Мэр столицы сообщил, что обломки сбитых беспилотников упали на территорию нескольких районов города, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре. Также есть пострадавшие среди жителей Киева - на данный момент известно о семи людях, одного человека доставили в больницу.
В Днепровском районе обломки попали в жилой дом, вызвав пожар на верхних этажах. Также в этом районе пострадало заведение общественного питания.
В Голосеевском районе обломки упали на территорию промышленной зоны. В Подольском районе обломки попали в многоэтажный жилой дом, что привело к пожару на верхнем этаже.
Сейчас на всех локациях, где упали обломки вражеских дронов, работают специалисты ГСЧС Украины.
Последствия вражеской атаки в Киевской области
Кроме того, в КОВА сообщили, что в Киевской области из-за атаки вражеских дронов также есть пострадавшие. В Бучанском районе травмы получили 28-летняя женщина и 49-летний мужчина. Повреждены три частных дома и авто. Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе. В Броварском районе ликвидирован пожар на предприятии.
Ранее мы сообщали, что в результате российской атаки в одном из районов Киева упали обломки сбитого "шахеда" вечером 22 марта. В КГВА сделали заявление относительно разрушений и пострадавших.
Добавим, что вечером 22 марта взрывы раздавались и в Запорожье. Россияне атаковали регион КАБами.
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