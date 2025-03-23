В результате атаки на Киев дронов-камикадзе РФ есть разрушения и пострадавшие

Пожарные гасят пламя в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области

Российские оккупанты поздно вечером и ночью атаковали Киев с помощью дронов-камикадзе. Сейчас воздушная опасность миновала, но мэр столицы Виталий Кличко подвел неутешительные итоги.

Информацию о последствиях атаки Кличко обнародовал в своем Telegram.

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Информация от мэра Киева о последствиях атаки РФ. Фото: Скриншот

Мэр столицы сообщил, что обломки сбитых беспилотников упали на территорию нескольких районов города, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре. Также есть пострадавшие среди жителей Киева - на данный момент известно о семи людях, одного человека доставили в больницу.

Разрушения из-за падения обломков дрона РФ. Фото: ГСЧС Киевской области

В Днепровском районе обломки попали в жилой дом, вызвав пожар на верхних этажах. Также в этом районе пострадало заведение общественного питания.

В Голосеевском районе обломки упали на территорию промышленной зоны. В Подольском районе обломки попали в многоэтажный жилой дом, что привело к пожару на верхнем этаже.

Место падения обломков вражеского дрона. Фото: ГСЧС Киевской области

Сейчас на всех локациях, где упали обломки вражеских дронов, работают специалисты ГСЧС Украины.

Последствия вражеской атаки в Киевской области

Кроме того, в КОВА сообщили, что в Киевской области из-за атаки вражеских дронов также есть пострадавшие. В Бучанском районе травмы получили 28-летняя женщина и 49-летний мужчина. Повреждены три частных дома и авто. Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе. В Броварском районе ликвидирован пожар на предприятии.

Ранее мы сообщали, что в результате российской атаки в одном из районов Киева упали обломки сбитого "шахеда" вечером 22 марта. В КГВА сделали заявление относительно разрушений и пострадавших.

Добавим, что вечером 22 марта взрывы раздавались и в Запорожье. Россияне атаковали регион КАБами.