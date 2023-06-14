Кличко підтримав петицію проти перейменування вулиці Павла Скоропадського на Омельченка
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що підтримав петицію проти перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка.
Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram.
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"Сьогодні підписав, тобто підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка", — йдеться у повідомленні.
Він також зазначив, що перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Олександра Омельченка буде повторно винесене на голосування в "Києві Цифровому". Так рекомендувала одна з комісій Київради.
Що передувало
На початку року киянам було запропоновано проголосувати "за" і "проти" перейменування вулиці Павла Скоропадського у Печерському районі на честь Олександра Омельченка у застосунку "Київ цифровий". В результаті голосування таку ініціативу не підтримали.
А Київська міська рада раніше підтримала перейменування вулиці гетьмана Павла Скоропадського у Києві на честь колишнього міського голови Олександра Омельченка.
Нагадаємо, у Києві пропонують перейменувати вулицю Німанську у Печерському районі на честь загиблого військового Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі".