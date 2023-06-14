Кличко підтримав петицію проти перейменування вулиці Павла Скоропадського на Омельченка

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Facebook

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що підтримав петицію проти перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram.

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"Сьогодні підписав, тобто підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка", — йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Олександра Омельченка буде повторно винесене на голосування в "Києві Цифровому". Так рекомендувала одна з комісій Київради.

Допис Віталія Кличка в Telegram. Фото: скріншот

Що передувало

На початку року киянам було запропоновано проголосувати "за" і "проти" перейменування вулиці Павла Скоропадського у Печерському районі на честь Олександра Омельченка у застосунку "Київ цифровий". В результаті голосування таку ініціативу не підтримали.

А Київська міська рада раніше підтримала перейменування вулиці гетьмана Павла Скоропадського у Києві на честь колишнього міського голови Олександра Омельченка.

Нагадаємо, у Києві пропонують перейменувати вулицю Німанську у Печерському районі на честь загиблого військового Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі".