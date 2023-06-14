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Кличко підтримав петицію проти перейменування вулиці Павла Скоропадського на Омельченка

14 червня 2023 20:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кличко підтримав петицію проти перейменування вулиці Павла Скоропадського на Омельченка
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що підтримав петицію проти перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка. 

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram. 

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Деталі

"Сьогодні підписав, тобто підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка", — йдеться у повідомленні. 

Він також зазначив, що перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Олександра Омельченка буде повторно винесене на голосування в "Києві Цифровому". Так рекомендувала одна з комісій Київради.

скріншот
Допис Віталія Кличка в Telegram. Фото: скріншот

Що передувало

На початку року киянам було запропоновано проголосувати "за" і "проти" перейменування вулиці Павла Скоропадського у Печерському районі на честь Олександра Омельченка у застосунку "Київ цифровий". В результаті голосування таку ініціативу не підтримали. 

А Київська міська рада раніше підтримала перейменування вулиці гетьмана Павла Скоропадського у Києві на честь колишнього міського голови Олександра Омельченка.

Нагадаємо, у Києві пропонують перейменувати вулицю Німанську у Печерському районі на честь загиблого військового Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі". 

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