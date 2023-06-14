Кличко поддержал петицию против переименования улицы Павла Скоропадского на Омельченка

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поддержал петицию против переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram.

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"Сегодня подписал, то есть поддержал петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что переименование любой другой улицы в честь Александра Омельченко будет повторно вынесено на голосование в "Киеве Цифровом". Так рекомендовала одна из комиссий Киевсовета.

Сообщение Виталия Кличко в Telegram. Фото: скриншот

Что предшествовало

В начале года киевлянам было предложено проголосовать "за" и "против" переименования улицы Павла Скоропадского в Печерском районе в честь Александра Омельченко в приложении "Киев цифровой". В результате голосования такую инициативу не поддержали.

А Киевский городской совет раньше поддержал переименование улицы гетмана Павла Скоропадского в Киеве в честь бывшего городского головы Александра Омельченко.

Напомним, в Киеве предлагают переименовать улицу Неманскую в Печерском районе в честь погибшего военного Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи".