Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Кличко погрожує "незручним" киянам мобілізацією — як реагують у Раді arrow

Кличко погрожує "незручним" киянам мобілізацією — як реагують у Раді

29 січня 2024 16:54
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Мобілізація в Києві - що в Раді думають про погрози Кличка людям
Віталій Кличко. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Мер столиці Віталій Кличко не раз висловлювався на адресу киян-активістів, які його критикують. У деяких випадках він погрожував людям мобілізацією, а хлопців принижував за те, що вони не пішли на фронт, але виходять на мітинги. 

Новини.LIVE дізналося, що про таку поведінку столичного мера думає народний депутат України, член Комітету з організації держвлади та місцевого самоврядування Віталій Безгін. 

Читайте також:

Кличко погрожує киянам 

"Це ж питання, що в голові. Можна бути великим чемпіоном, але треба не з позиції сили вирішувати питання. Якщо до людей є претензії, то з ними треба говорити, а не їм погрожувати з позиції сили. Якщо якимось киянам це подобається, то вони мають розподіляти відповідальність з паном Кличком", — сказав Безгін.

Віталій Безгін
Віталій Безгін. Фото: Новини.LIVE

Як ми писали раніше, 14 грудня під КМДА зібралися мітингувальники, які щосуботи виходили під мерію і вимагали збільшити видатки з бюджету міста на ЗСУ. Після акції Кличко запропонував мітингувальникам їхати на передову, якщо вони вважають себе патріотами. 

Під час чергової акції протесту активісти облили табличку КМДА червоною фарбою. Після чого кияни почали писати, що мер погрожує їм, зокрема і повістками. 

КМДА
КМДА облили червоною фарбою. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ексрадник мера Києва Кличка розповів про розкрадання мільярдів гривень столичною владою.

Додамо, що за даними Новини.LIVE на найближчих засіданнях парламенту пріоритетним питанням буде законопроєкт про мобілізацію. Це вважають гострою проблемою, адже попри різний підхід до ведення війни, в Росії продовжують мобілізаційні процеси. 

Віталій Кличко
КМДА
мобілізація
ВРУ
народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі