Мобілізація в Києві - що в Раді думають про погрози Кличка людям

Віталій Кличко. Фото: з відкритих джерел

Мер столиці Віталій Кличко не раз висловлювався на адресу киян-активістів, які його критикують. У деяких випадках він погрожував людям мобілізацією, а хлопців принижував за те, що вони не пішли на фронт, але виходять на мітинги.

Новини.LIVE дізналося, що про таку поведінку столичного мера думає народний депутат України, член Комітету з організації держвлади та місцевого самоврядування Віталій Безгін.

Читайте також:

Кличко погрожує киянам

"Це ж питання, що в голові. Можна бути великим чемпіоном, але треба не з позиції сили вирішувати питання. Якщо до людей є претензії, то з ними треба говорити, а не їм погрожувати з позиції сили. Якщо якимось киянам це подобається, то вони мають розподіляти відповідальність з паном Кличком", — сказав Безгін.

Віталій Безгін. Фото: Новини.LIVE

Як ми писали раніше, 14 грудня під КМДА зібралися мітингувальники, які щосуботи виходили під мерію і вимагали збільшити видатки з бюджету міста на ЗСУ. Після акції Кличко запропонував мітингувальникам їхати на передову, якщо вони вважають себе патріотами.

Під час чергової акції протесту активісти облили табличку КМДА червоною фарбою. Після чого кияни почали писати, що мер погрожує їм, зокрема і повістками.

КМДА облили червоною фарбою. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ексрадник мера Києва Кличка розповів про розкрадання мільярдів гривень столичною владою.

Додамо, що за даними Новини.LIVE на найближчих засіданнях парламенту пріоритетним питанням буде законопроєкт про мобілізацію. Це вважають гострою проблемою, адже попри різний підхід до ведення війни, в Росії продовжують мобілізаційні процеси.