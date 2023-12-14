Протести під КМДА — Кличко запропонував мітингувальникам їхати на передову

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: скриншот з відео

Вдень 14 грудня під КМДА зібралися мітингувальники, які вимагали збільшити видатки з бюджету міста на ЗСУ. За словами мера столиці Кличка, попередньо Київ планує виділити 1 млрд грн на армію.

Про це Кличко заявив на сесії Київради.

Читайте також:

Кличко про мітингувальників під КМДА

За словами мера Києва, держава позбавила столичну владу можливості допомагати захисникам, забравши військове ПДФО.

"Зараз у нас багато киян прийшли, які вимагають гроші на ЗСУ. Ми попередньо передбачаємо на допомогу ЗСУ з бюджету 1 млрд грн", — сказав Кличко.

Він нагадав, що торік передбачалися видатки на армію у розмірі 100 млн грн, проте на підтримку військових вдалося виділити понад 5 млрд грн.

"У нас з мобілізацією є великі проблеми, коли переважна більшість хлопців у віці від 20 до 40 років приходять і кажуть гроші на ЗСУ... Вони морально підтримують, якщо серце болить, чому не вдягають військову форму та не захищають країну?", — зазначив міський голова.

Нагадаємо, що Кличко заявив, що на засідання Київради 14 грудня планують ухвалити рішення про виділення ще 600 млн грн на українське військо.

Також ми писали, що сьогодні під стінами КМДА знову зібралися небайдужі кияни та вимагають від влади спрямувати бюджетні кошти на потреби ЗСУ. Активістів обурює, що місцеві чиновники ставлять в пріоритет соціальний захист міста.