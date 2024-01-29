Мобилизация в Киеве - что в Раде думают об угрозах Кличко людям

Виталий Кличко. Фото: из открытых источников

Мэр столицы Виталий Кличко не раз высказывался в сторону критикующих его киевлян-активистов. В некоторых случаях он угрожал людям мобилизацией, а ребят унижал за то, что они не ушли на фронт, но выходят на митинги.

Новини.LIVE узнало, что о таком поведении столичного мэра думает народный депутат Украины, член Комитета по организации госвласти и местного самоуправления Виталий Безгин.

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Кличко угрожает киевлянам

"Это же вопрос, что в голове. Можно быть большим чемпионом, но надо не с позиции силы решать вопрос. Если к людям есть претензии, то с ними надо говорить, а не им угрожать с позиции силы. Если каким-то киевлянам это нравится, то они должны распределять ответственность с господином Кличко", — сказал Безгин.

Виталий Безгин. Фото: Новини.LIVE

Как мы писали ранее, 14 декабря под КГГА собрались митингующие, которые каждую субботу выходили под мэрию и требовали увеличить расходы из бюджета города на ВСУ. После акции Кличко предложил митингующим ехать на передовую, если они считают себя патриотами.

Во время очередной акции протеста активисты облили табличку КГГА красной краской. После чего киевляне начали писать, что мэр угрожает им, в том числе и повестками.

КГГА облили красной краской. Фото: Новини.LIVE

Напомним, экс-советник мэра Киева Кличко рассказал о хищении миллиардов гривен столичными властями.

Добавим, что за данными Новини.LIVE на ближайших заседаниях парламента приоритетным вопросом будет законопроект о мобилизации. Это считают острой проблемой ведь несмотря на разный подход к ведению войны, в России продолжают мобилизационные процессы.