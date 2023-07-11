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Кличко показав, як проходить ремонт розвʼязки на перетині вулиць Полярної та Богатирської

11 липня 2023 14:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Кличко показав, як проходить ремонт розвʼязки на перетині вулиць Полярної та Богатирської
Кличко показав, як проходить ремонт розвʼязки на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Тимчасові проїзди, розмітка та дорожні знаки — усе це вже влаштували на транспортному вузлі на перетині вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці. Також перевлаштували світлофорні об’єкти та опори контактної мережі, розпочалися з перекладання водопровідних мереж.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

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Ремонт розвʼязки на перетині вулиць Полярної та Богатирської

Зазначається, що ця транспортна розвʼязка має на меті збільшити пропускну спроможність транспортного вузла та зменшить затори у цій частині Оболоні.

"Розвʼязку збудуємо в 2 рівнях. Довжина основного проїзду складатиме більше 3км, як і довжина тротуарів. Протяжність велосипедних доріжок понад 1,5 км. На розвʼязці буде 6 смуг руху. Довжина шляхопроводу більше 250м. Також побудуємо новий підземний перехід", — сказав Кличко.

 

Проектна пропускна спроможність оновленого вузла більше 11 тисяч автомобілів на годину.

Відкриття руху новим шляхопроводом планується до кінця цього року. Закінчити ремонти роботи повною мірою — до кінця 2024.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 6 липня, завершилося будівництво та ремонт одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Тепер проїзд відкрито двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту — у бік мосту Патона та Осокорків.

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