Кличко показав, як проходить ремонт розвʼязки на перетині вулиць Полярної та Богатирської
Тимчасові проїзди, розмітка та дорожні знаки — усе це вже влаштували на транспортному вузлі на перетині вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці. Також перевлаштували світлофорні об’єкти та опори контактної мережі, розпочалися з перекладання водопровідних мереж.
Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
Ремонт розвʼязки на перетині вулиць Полярної та Богатирської
Зазначається, що ця транспортна розвʼязка має на меті збільшити пропускну спроможність транспортного вузла та зменшить затори у цій частині Оболоні.
"Розвʼязку збудуємо в 2 рівнях. Довжина основного проїзду складатиме більше 3км, як і довжина тротуарів. Протяжність велосипедних доріжок — понад 1,5 км. На розвʼязці буде 6 смуг руху. Довжина шляхопроводу — більше 250м. Також побудуємо новий підземний перехід", — сказав Кличко.
Проектна пропускна спроможність оновленого вузла — більше 11 тисяч автомобілів на годину.
Відкриття руху новим шляхопроводом планується до кінця цього року. Закінчити ремонти роботи повною мірою — до кінця 2024.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 6 липня, завершилося будівництво та ремонт одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Тепер проїзд відкрито двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту — у бік мосту Патона та Осокорків.