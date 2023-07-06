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У Києві завершили ремонт Дарницького мосту, який тривав 10 років

6 липня 2023 17:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві завершили ремонт Дарницького мосту, який тривав 10 років
У Києві завершили ремонт Дарницького мосту. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 6 липня, завершилося будівництво та ремонт одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Тепер проїзд відкрито двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту — у бік мосту Патона та Осокорків.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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"Дарницький міст став одним із символів київських довгобудів. За понад 10 років він перетворився на памʼятник халатності та корупції. З відкриттям Дарницького мосту наша боротьба з довгобудами та аварійними мостами не завершена. Зараз, разом з великою урядовою командою та представниками профільних організацій, ми працюємо у Комісії з перевірки стану мостів. Наша ціль — побачити реальний стан мостів та напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її в належному стані", — зазначив Кубраков.

 

У Києві завершили ремонт Дарницького мосту. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

ВІн також додав, що якісні мости — це запорука швидкої військової логістики, сталого економічного розвитку та стабільної гуманітарної ситуації в Україні.

 

У Києві завершили ремонт Дарницького мосту. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

"Я бачу, що країна докорінно змінилась, час вимагає системних, глибинних змін, нових підходів до роботи, високої швидкості будівництва т відновлення. У нас немає ще десятків років на очікування", — наголосив Олександр Кубраков.

 

У Києві завершили ремонт Дарницького мосту. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Будівництво на Дарницькому мосту було перезапущено у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення у березні-квітні минулого року роботи були призупинені, але з травня 2022 року відновлені в режимі 24/7.

 

У Києві завершили ремонт Дарницького мосту. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Нагадаємо, раніше ми писали, що триває масштабний ремонт на мосту через річку Десенка в Києві. Там працівники замінюють усю конструкцію мостового полотна на кількох смугах у бік Лівого берега.

Додамо, що рух на Кільцевій дорозі обмежено через початок фінального ремонту доріг. Тимчасові незручності триватимуть до 17 липня.

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