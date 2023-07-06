У Києві завершили ремонт Дарницького мосту, який тривав 10 років
Сьогодні, 6 липня, завершилося будівництво та ремонт одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Тепер проїзд відкрито двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту — у бік мосту Патона та Осокорків.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Ремонт Дарницького мосту завершено
"Дарницький міст став одним із символів київських довгобудів. За понад 10 років він перетворився на памʼятник халатності та корупції. З відкриттям Дарницького мосту наша боротьба з довгобудами та аварійними мостами не завершена. Зараз, разом з великою урядовою командою та представниками профільних організацій, ми працюємо у Комісії з перевірки стану мостів. Наша ціль — побачити реальний стан мостів та напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її в належному стані", — зазначив Кубраков.
ВІн також додав, що якісні мости — це запорука швидкої військової логістики, сталого економічного розвитку та стабільної гуманітарної ситуації в Україні.
"Я бачу, що країна докорінно змінилась, час вимагає системних, глибинних змін, нових підходів до роботи, високої швидкості будівництва т відновлення. У нас немає ще десятків років на очікування", — наголосив Олександр Кубраков.
Будівництво на Дарницькому мосту було перезапущено у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення у березні-квітні минулого року роботи були призупинені, але з травня 2022 року відновлені в режимі 24/7.
Нагадаємо, раніше ми писали, що триває масштабний ремонт на мосту через річку Десенка в Києві. Там працівники замінюють усю конструкцію мостового полотна на кількох смугах у бік Лівого берега.
Додамо, що рух на Кільцевій дорозі обмежено через початок фінального ремонту доріг. Тимчасові незручності триватимуть до 17 липня.