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Кличко показал, как проходит ремонт развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской

11 июля 2023 14:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Кличко показал, как проходит ремонт развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской
Кличко показал, как проходит ремонт развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Временные проезды, разметка и дорожные знаки — это уже устроили на транспортном узле на пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы. Также переустроили светофорные объекты и опоры контактной сети, начались с перевода водопроводных сетей.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

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Ремонт развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской

Целью этой транспортной развязки является увеличение пропускной способности транспортного узла и уменьшение пробок в этой части Оболони.

"Решение построим в 2 уровнях. Длина основного проезда будет составлять более 3км, как и длина тротуаров. Протяженность велосипедных дорожек более 1,5 км. На развязке будет 6 полос движения. Длина путепровода более 250м. Также построим новый подземный переход", — сказал Кличко.

 

Проектная пропускная способность обновленного узла более 11 тысяч автомобилей в час.

Открытие движения по новому путепроводу планируется до конца этого года. Закончить ремонты работы в полной мере – до конца 2024 года.

Напомним, ранее мы писали, что 6 июля завершилось строительство и ремонт одного из крупнейших киевских долгостроев — Дарницкого моста. Теперь проезд открыт двумя вновь построенными съездами Дарницкого моста — в сторону моста Патона и Осокорков.

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