У Києві нарешті запрацював Подільський мостовий перехід

Подільський мостовий перехід. Фото: КМДА

У столиці нарешті добудували та пустили в експлуатацію Подільський мостовий перехід. Він відкритий для руху легкових автомобілів та громадського транспорту, а ось вантажівки поки не пускають.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Вид на Подільский мостовий перехід. Фото: КМДА

Слід зазначити, що зара тривають роботи з доброустрою навколишніх ділянок, проте головне, що для руху транспорту все готове. Ці роботи плануються до завершення до кінця поточного року. Фахівці працюють на об'єкті цілодобово.

За словами мера, в'їзд на міст з правого берега здійснюється з вулиці Набережно-Хрещатицька, а виїзд — на вулицю Петра Вершигори. З лівого берега в'їзд можливий з вулиці Петра Вершигори, виїзд — на вулицю Набережно-Рибальську.

Розмітка та розв'язки для проїзду вже готові. Фото: КМДА

Маршрут проходить також через новозбудований тунель, який сполучає мостовий перехід з'їздом на вулицю Вершигори у напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Це дозволяє значно скоротити час подорожі з Троєщини до центру міста.

Нагадаємо, будівництво Подільського мосту завдало збитків на 3,5 мільйона гривень. Заступнику директора комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Також ми писали, що раніше цим мостом могли користуватися лише транспортні засоби спеціалізованого та спеціального призначення.