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Ремонт Подільського мосту завдав збитків на 3,5 млн грн

28 листопада 2024 12:47
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Ремонт Подільського мосту у Києві — завдано збитків на 3,5 млн грн
Ремонт Подільського мосту. Фото: Київська міська прокуратура
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві будівництво Подільського мосту завдало збитків на 3,5 мільйони гривень. Заступнику директора комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у четвер, 28 листопада.

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Прокуратура повідомила про підозру заступнику директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" за фактом службової недбалості. Це спричинило тяжкі наслідки під час будівництва Подільського мосту у столиціі. 

Повідомляється, що у квітні 2017 року комунальне підприємство та генпідрядник уклали договір на виконання робіт по об’єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві". 

Слідству стало відомо, що у червні 2023 року підозрюваний, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не перевірив фактичні обсяги використаного будівельного матеріалу, а саме піску річкового, та витрати на експлуатацію будівельних машин та механізмів. При цьому він підписав акти приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023. Йдеться про роботи з влаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова. 

"До актів виконаних робіт внесені завищені відомості про використання піску, а також завищено обсяги проведених робіт", — повідомили у прокуратурі. 

Відповідно до висновків судових будівельно-технічної та економічної експертиз, розмір збитків територіальної громади становить понад 3,5 мільйони гривень. 

подільський міст
Повідомлення Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що Подільський міст у Києві відкриють для руху легкових авто вже на початку грудня. Раніше цим мостом могли користуватися лише транспортні засоби спеціалізованого та спеціального призначення.

Нагадаємо, нещодавно у мережі показали рівень готовності Подільського мосту. В тунелі переправи вже прибрали тимчасові конструкції для зведення бетонних стін. 

Київ міст ремонт прокуратура річка

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