В Киеве наконец-то заработал Подольский мостовой переход

Подольский мостовой переход. Фото: КГГА

В столице наконец-то достроили и пустили в эксплуатацию Подольский мостовой переход. Он открыт для движения легковых автомобилей и общественного транспорта, а вот грузовики пока не пускают.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Вид на Подольский мостовой переход. Фото: КГГА

Следует отметить, что сейчас продолжаются работы по благоустройству окружающих участков, однако главное, что для движения транспорта все готово. Эти работы планируются закончить к концу текущего года. Специалисты работают на объекте круглосуточно.

По словам мэра, въезд на мост с правого берега осуществляется с улицы Набережно-Крещатицкая, а выезд — на улицу Петра Вершигоры. С левого берега въезд возможен с улицы Петра Вершигоры, выезд — на улицу Набережно-Рыбальскую.

Разметка и развязка для проезда уже готовы. Фото: КГГА

Маршрут проходит также через новый тоннель, который соединяет мостовой переход съездом на улицу Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина. Это позволяет значительно сократить время поездки из Троещины в центр города.

Напомним, строительство Подольского моста нанесло убытки на 3,5 миллиона гривен. Заместителю директора коммунального предприятия доложено о подозрении в служебной халатности.

Также мы писали, что раньше этим мостом могли использовать только транспортные средства специализированного и специального назначения.