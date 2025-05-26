Стало відомо, коли у Києві відкриють метро на Виноградар

Будівництво. Фото: facebook.com/Autostrada.company

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, коли можуть відкрити метро на Виноградар. За його словами, це має статися впродовж двох років,

Про це мер Віталій Кличко розповів в інтерв'ю "Київ 24".

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Коли відкриють метро на Виноградар — що каже Кличко

Отже, міський голова столиці поділився, коли планують відкрити метро на Виноградар. За його словами, нову ділянку "зеленої" гілки метро у напрямку житлового масиву Виноградар мають відкрити протягом двох років.

Мер зазначив, що якщо не буде форс-мажорних обставин, вже протягом найближчих двох років мешканці Виноградаря зможуть відчути привілеї користування підземкою. Мовиться про відкриття нових станцій "Мостицька" та "Варшавська" (стара проєктна назва — "Проспект Правди"), які зараз будуються.

За словами Кличка, попри повномасштабну війну та необхідність фінансувати ЗСУ з міського бюджету, також потрібно підтримувати муніципальні проєкти, щоб місто "не було в занепаді".

"Ми зараз проводимо багато робіт в місті Києві, але вони мінімальні в порівнянні з довоєнним станом. Але їх потрібно робити, і ключові напрямки — це метрополітен та ключові автомагістралі", — заявив Кличко.

Раніше ми інформували про те, що не так із будівництвом метро на Виноградар.

Також раніше ми писали, що будівництво метро на Виноградар знову загальмувало.