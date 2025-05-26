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Кличко повідомив, коли планують відкрити метро на Виноградар

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Дата публікації: 26 травня 2025 11:11
Стало відомо, коли у Києві відкриють метро на Виноградар
Будівництво. Фото: facebook.com/Autostrada.company

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, коли можуть відкрити метро на Виноградар. За його словами, це має статися впродовж двох років,

Про це мер Віталій Кличко розповів в інтерв'ю "Київ 24".

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Отже, міський голова столиці поділився, коли планують відкрити метро на Виноградар. За його словами, нову ділянку "зеленої" гілки метро у напрямку житлового масиву Виноградар мають відкрити протягом двох років.

Мер зазначив, що якщо не буде форс-мажорних обставин, вже протягом найближчих двох років мешканці Виноградаря зможуть відчути привілеї користування підземкою. Мовиться про відкриття нових станцій "Мостицька" та "Варшавська" (стара проєктна назва — "Проспект Правди"), які зараз будуються.

За словами Кличка, попри повномасштабну війну та необхідність фінансувати ЗСУ з міського бюджету, також потрібно підтримувати муніципальні проєкти, щоб місто "не було в занепаді".

"Ми зараз проводимо багато робіт в місті Києві, але вони мінімальні в порівнянні з довоєнним станом. Але їх потрібно робити, і ключові напрямки — це метрополітен та ключові автомагістралі", — заявив Кличко.

Раніше ми інформували про те, що не так із будівництвом метро на Виноградар.

Також раніше ми писали, що будівництво метро на Виноградар знову загальмувало.

Віталій Кличко Київ метро Велике будівництво громадський транспорт
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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