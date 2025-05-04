Метро на Виноградар у Києві — будівництво знову загальмувало

Будівництво метро на Виноградар. Фото: Київська міська прокуратура

Будівництво метро на Виноградар у Києві знову загальмувало. Воно перетинає охоронну зону ЛЕП.

Про це повідомила журналістка Марія Гураль в межах розслідування проєкту "Наша Справа".

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У розслідуванні наголошується, що проєкт будівництва має нову проблему — над місцем зведення станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" проходять високовольтні лінії електропередач, під якими заборонено будівництво.

Компанія ДТЕК "Київські електромережі", яка заключила угоду з метрополітеном без відкритих торгів, отримає понад 300 млн грн за перенесення ЛЕП під землю. Попередню оплату в розмірі 227 млн грн вже проведено. Скандалу додає історія розробника проєкту — компанія "Київметропроєкт", яка раніше належала російському "Мосметропроєкту".

"Хоча проєкт неодноразово коригували з 2017 року, проблему з ЛЕП помітили лише зараз. Це викликає підозри щодо некомпетентності чи халатності відповідальних структур", — йдеться у сюжеті.

Раніше ми розповідали, чому замість нових станцій і метро на Виноградар кияни отримали корупційні скандали, судові розгляди й чергову туманну обіцянку — тепер уже на 2027 рік.

Також ми писали, на якому етапі перебуває будівництво метро на Виноградар.