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Кличко сообщил, когда планируют открыть метро на Виноградарь

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Дата публикации 26 мая 2025 11:11
Стало известно, когда в Киеве откроют метро на Виноградарь
Строительство. Фото: facebook.com/Autostrada.company

Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, когда могут открыть метро на Виноградарь. По его словам, это должно произойти в течение двух лет,

Об этом мэр Виталий Кличко рассказал в интервью "Київ 24".

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Итак, городской голова столицы поделился, когда планируют открыть метро на Виноградарь. По его словам, новый участок "зеленой" ветки метро в направлении жилого массива Виноградарь должны открыть в течение двух лет.

Мэр отметил, что если не будет форс-мажорных обстоятельств, уже в течение ближайших двух лет жители Виноградаря смогут почувствовать привилегии пользования подземкой. Речь идет об открытии новых станций "Мостицкая" и "Варшавская" (старое проектное название — "Проспект Правды"), которые сейчас строятся.

По словам Кличко, несмотря на полномасштабную войну и необходимость финансировать ВСУ из городского бюджета, также нужно поддерживать муниципальные проекты, чтобы город "не был в упадке".

"Мы сейчас проводим много работ в городе Киеве, но они минимальны по сравнению с довоенным состоянием. Но их нужно делать, и ключевые направления — это метрополитен и ключевые автомагистрали", — заявил Кличко.

Ранее мы информировали о том, что не так со строительством метро на Виноградарь.

Также ранее мы писали, что строительство метро на Виноградарь снова затормозило.

Виталий Кличко Киев метро Большое строительство общественный транспорт
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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