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Кличко повідомив, коли відкриють рух Гаванським мостом

31 травня 2023 14:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кличко повідомив, коли відкриють рух Гаванським мостом
Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Telegram-канал Віталія Кличка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На Гаванському мосту завершили асфальтування пошкодженої уламком російської ракети проїжджої частини. Після відстоювання нового асфальту уже сьогодні міст відкриють для руху транспорту.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Що з Гаванським мостом

Віталій Кличко зробив заяву щодо ситуації із Гаванським мостом у столиці.

Мер Києва нагадав, що цей міст був закритий у понеділок, 29 травня, після падіння на проїжджу частину уламків російської ракети, збитої українською ППО під час масованого обстрілу столиці.

"Дорожні служби вже завершили асфальтування пошкодженої частини  покриття дороги та мереж освітлення, які теж були частково пошкоджені", — наголосив Кличко.

Коли відкриють рух

Зараз, за словами очільника Київської міської державної адміністрації, покладений на Гаванському мосту асфальт відстоюється.

Цей процес є швидкоплинним, тож уже сьогодні, 31 травня, за кілька годин проїзд мостом буде відкритий для транспорту.

Нагадаємо, вдень 29 травня Київ зазнав чергової атаки з повітря. Це вже шістнадцятий обстріл столиці за травень: з моменту попередньої нічної атаки пройшло менше 6 годин. Усі повітряні цілі були знищені системою ППО.

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