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Кличко сообщил, когда откроют движение по Гаванскому мосту

31 мая 2023 14:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кличко сообщил, когда откроют движение по Гаванскому мосту
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Telegram-канал Виталия Кличко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На Гаванском мосту завершили асфальтирование поврежденной обломком российской ракеты проезжей части. После отстаивания нового асфальта уже сегодня откроют мост для движения транспорта.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своем Telegram-канале.

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Что с Гаванским мостом

Виталий Кличко сделал заявление о ситуации с Гаванским мостом в столице.

Мэр Киева напомнил, что этот мост был закрыт в понедельник, 29 мая, после падения на проезжую часть обломка российской ракеты, сбитой украинской ПВО во время массированного обстрела столицы.

"Дорожные службы уже завершили асфальтирование поврежденной части покрытия дороги и сетей освещения, которые тоже были частично повреждены", — подчеркнул Кличко.

Когда откроют движение

Сейчас, по словам главы Киевской городской государственной администрации, положенный на Гаванском мосту асфальт отстаивается.

Этот процесс быстротечен, поэтому уже сегодня, 31 мая, через несколько часов проезд по мосту будет открыт для транспорта.

Напомним, днем 29 мая Киев подвергся очередной атаке с воздуха. Это уже шестнадцатый обстрел столицы за май: с момента предыдущей ночной атаки прошло менее 6 часов. Все воздушные цели были уничтожены системой ПВО.

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