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Геращенко розповів, чим окупанти атакували Київ

29 травня 2023 12:44
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Геращенко розповів, чим окупанти атакували Київ
Колишній радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
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У понеділок, 29 травня, російські окупаційні війська знову атакували Київ ракетами. Найімовірніше, окупанти використовували балістичні ракети.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE сказав ексзаступник глави МВС Антон Геращенко .

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"Сьогодні день перемоги українського ППО над Росією. Зважаючи на те, що я розумію, це була балістична ракета "Іскандер" або "Кинжал". Вони були збиті на великих висотах сучасними західними ракетами ППО, які нам надали наші союзники", - сказав Геращенко .

Геращенко додав, що завдяки чудовій роботі київської ППО сьогодні збережено сотні життів мешканців Києва.

Що кажуть у Повітряних силах

Водночас прес-секретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що російські ракети летіли балістичною траєкторією і це були "Іскандери".

"Попередньо це були Іскандери. Вони різних модифікацій. Іскандер-М - це балістична ракета, а є Іскандер-К - це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований - дамо пізніше", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 29 травня, російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Вибухи лунали у центрі міста, уламки ворожих ракет впали у кількох районах.

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