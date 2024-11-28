Кличко розповів про наслідки обстрілу Києва

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Facebook політика

Російські загарбники сьогодні, 28 листопада, завдали масваного ракетного удару по Україні, зокрема і по Києву. Уламки ракети впали на територію одного з приватних підприємств у Дарницькому районі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"Пожежі та потерпілих немає. Пошкоджені вікна та двері приміщення, вантажне авто, ворота на територію", — повідомив мер.

За словами міського голови, рятувальний підрозділ прямує на місце.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Раніше Кличко проінформував, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, російські війська ще вночі 28 листопада розпочали масований обстріл України. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що для цього вони робили запас ракет.

В Івано-Франківську вранці 28 листопада пролунали вибухи. Ворог масовано атакував Україну.