Кличко розповів про наслідки обстрілу Києва

Кличко повідомив про наслідки ракетного удару по Києву
Російські загарбники сьогодні, 28 листопада, завдали масваного ракетного удару по Україні, зокрема і по Києву. Уламки ракети впали на територію одного з приватних підприємств у Дарницькому районі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Уламки впали у Києві
"Пожежі та потерпілих немає. Пошкоджені вікна та двері приміщення, вантажне авто, ворота на територію", — повідомив мер.
За словами міського голови, рятувальний підрозділ прямує на місце.
Раніше Кличко проінформував, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, російські війська ще вночі 28 листопада розпочали масований обстріл України. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що для цього вони робили запас ракет.
В Івано-Франківську вранці 28 листопада пролунали вибухи. Ворог масовано атакував Україну.
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