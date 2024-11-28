Кличко рассказал о последствиях обстрела Киева

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Facebook политика

Российские захватчики сегодня, 28 ноября, нанесли массированный ракетный удар по Украине, в том числе и по Киеву. Обломки ракеты упали на территорию одного из частных предприятий в Дарницком районе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Пожаров и пострадавших нет. Повреждены окна и двери помещения, грузовой автомобиль, ворота на территорию", — сообщил мэр.

По словам городского головы, спасательное подразделение следует на место.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Ранее Кличко проинформировал, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

Напомним, российские войска еще ночью 28 ноября приступили к массированному обстрелу Украины. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что для этого они делали запас ракет.

В Ивано-Франковске утром 28 ноября раздались взрывы. Враг массированно атаковал Украину.