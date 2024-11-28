У Києві впали уламки — наслідки ворожої атаки 28 листопада

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото ілюстративне: ДСНС

Вранці 28 листопада російська армія знову масовано атакувала Україну. У Києві пролунали вибухи. Уламки впали в одному з районів.

Про це повідомляє Київська МВА у четвер, 28 листопада.

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Як зазначили в МВА, внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією уламки впали на відкриту територію.

"Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Київської МВА про наслідки атаки. Фото: скриншот

Наразі повітряна тривога триває. Українців закликають перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, російські війська ще вночі 28 листопада розпочали масований обстріл України. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що для цього вони робили запас ракет.

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