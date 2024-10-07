Ракетна атака на Київ 7 жовтня — що відомо

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: Associated Press

Мер Києва Віталій Кличко заявив про падіння уламків в одному з районів столиці. Перед цим повідомлялося про роботу протиповітряної оборони.

Про це Віталій Кличко написав в Teltgram.

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Ракетна атака на Київ 7 жовтня

Зранку 7 жовтня у Києві пролунали вибухи — окупанти випустили по Україні ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці працювала ППО.

"За попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Всі служби прямують на місце", — написав Кличко.

Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Як повідомили в Київській МВА, зафіксовано падіння уламків ракети і в Голосіївському районі: попередньо без жертв та руйнувань.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Києві пролунали зранку 7 жовтня. Російська окупаційна армія випустила по Україні ракети з літаків МіГ-31К.

Також Новини.LIVE писали, що у Хмельницькій області зранку 7 жовтня також було чутно вибухи. У всіх областях України було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з носіїв МіГ-31К.