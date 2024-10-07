Ракетная атака на Киев 7 октября — что известно

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Associated Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о падении обломков в одном из районов столицы. Перед этим сообщалось о работе противовоздушной обороны.

Об этом Виталий Кличко написал в Teltgram.

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Утром 7 октября в Киеве прогремели взрывы — оккупанты выпустили по Украине ракеты "Кинжал" из самолетов МиГ-31К.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице работала ПВО.

"По предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы направляются на место", — написал Кличко.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Как сообщили в Киевской ГВА, зафиксировано падение обломков ракеты и в Голосеевском районе: предварительно без жертв и разрушений.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Киеве прогремели утром 7 октября. Российская оккупационная армия выпустила по Украине ракеты из самолетов МиГ-31К.

Также Новини.LIVE писали, что в Хмельницкой области утром 7 октября также были слышны взрывы. Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с носителей МиГ-31К.