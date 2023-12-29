Кличко повідомив про ще одного загиблого у Києві

Мер Києва Виталий Кличко. Фото: КМДА

Сьогодні, 29 грудня, російські загарбники завдали ракетного удару по Києву та іншими великих містах Україні. Рятувальники дістали з-під завалів складового приміщення тіло ще одного загиблого.

Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко.

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Пост Віталія Кличка. Фото: скриншот

З-під завалів дістали ще одне тіло

"Вже троє загиблих у Шевченківському районі. Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення", — повідомив Кличко.

Інформацію про ще одного загиблого підтвердив голова Київської МВА Сергій Попко.

"Уточнення наслідків ракетного удару по столиці.

На жаль, рятувальники виявили тіло ще одного загиблого. Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до трьох. Пошуково-рятувальна операція триває", — повідомив Попко.

Пост глави КМВА Сергія Попка. Фото: скриншот

Ракетний обстріл України

У Києві уламки ворожих ракет впали у декількох районах міста. Найбільше постраждав Шевченківський район, там трапилась пожежа на складському приміщенні. З-під завалів рятувальники дістали постраждалих.

Окрім того, окупанти обстріляли житловий будинок у Львові. Внаслідок ракетного терору є постраждалі. Кількість поранених зросла до 15, також відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках.

У Дніпрі ворог влучив у торгівельно-розважальний центр і пологовий будинок. Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей. Також відомо про щонайменше 20 постраждалих.

Також під ворожим вогнем опинилась Одеса. Росіяни випустили по півдню України 9 крилатих ракет. А Харків загарбники накрили ракетами С-300. В місті загинули троє осіб, ще тринадцятеро — поранено. Загалом в період з 5:00 до 8:00 по місту вдарили 22 рази.