Ракетний удар по Києву 29 грудня — є загиблі та поранені

Ракетна атака на Київ — рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого
У Києві рятувальники дістали з-під завалів чотирьох людей, загалом постраждали 18 людей. Внаслідок атаки загинули двоє людей.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та мер Києва Віталій Кличко.
Ракетний удар по Києву 29 грудня: нові подробиці
Оновлено 10:51. Під завалами у Подільському районі Києва, де зайнявся склад, шукають десять людей, повідомили в КМВА.
У КМВА також уточнили, що станом на зараз відомо про 23 постраждалих внаслідок ракетної атаки на столицю. 20 із них — госпіталізували. Загинула одна людина, а не дві. На місцях працюють усі служби.
Кличко розповів, що внаслідок ракетної атаки на столицю загинули двоє людей. Окрім того, відомо про 18 постраждалих, яких госпіталізували в медзаклади міста. Двом — медики надали допомогу на місці.
Також з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей.
Мер також повідомив, що в столиці вже відновлено рух поїздів усіма лініями метро.
"Станція "Лук'янівська" також уже працює в режимі перевезень. Київський метрополітен працює у звичайному режимі", — зазначив він.
Чим ворог обстрілював Київ
У КМВА розповіли, що сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed", крилаті ракети Х-22/Х-32 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К.
"Загалом, в столиці повітряна тривога тривала майже п'ять годин. Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків", — йдеться у повідомленні.
Українська ППО знищила над Києвом понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі.
Наслідки удару по столиці
- Подільський район
Спалахнула пожежа на складі на площі орієнтовно 3000 м2. На місці працює ДСНС.
- Святошинський район
Тут загорівся незаселений багатоповерховий будинок та три автомобілі поблизу. Станом на зараз обидві пожежі вже ліквідовані.
- Шевченківський район
У цьому районі пожежа спалахнула в недобудованому бізнес-центрі, а також на території гаражів, складських приміщень та території нежитлової забудови. Окрім того, пошкоджено житловий будинок.
- Дарницький район
Тут обійшлося без пожеж, але пошкоджені житловий багатоповерховий будинок та один приватний будинок.
"Символічно, в стилі рашистів, що рівно рік тому — 29 грудня 2022 року агресор завдав по Києву одного з наймасованіших комбінованих повітряних ударів по Україні. Над Києвом того дня збили 16 з 16 ракет. Як тоді, так і зараз ворог нас не зламав і не залякав. Ми вистоїмо попри все. Вірте в Збройні Сили Україні", — нагадили в КМВА.
Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами.
Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.
Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих.
Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.
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