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Ракетна атака на Київ — рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого

29 грудня 2023 10:40
оновлено: 10:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетний удар по Києву 29 грудня — є загиблі та поранені
Уламки російської ракети у Києві. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві рятувальники дістали з-під завалів чотирьох людей, загалом постраждали 18 людей. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та мер Києва Віталій Кличко.  

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Оновлено 10:51. Під завалами у Подільському районі Києва, де зайнявся склад, шукають десять людей, повідомили в КМВА.

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У КМВА також уточнили, що станом на зараз відомо про 23 постраждалих внаслідок ракетної атаки на столицю. 20 із них — госпіталізували. Загинула одна людина, а не дві. На місцях працюють усі служби.

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Кличко розповів, що внаслідок ракетної атаки на столицю загинули двоє людей. Окрім того, відомо про 18 постраждалих, яких госпіталізували в медзаклади міста. Двом — медики надали допомогу на місці.

Також з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей.

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Мер також повідомив, що в столиці вже відновлено рух поїздів усіма лініями метро. 

"Станція "Лук'янівська" також уже працює в режимі перевезень. Київський метрополітен працює у звичайному режимі", — зазначив він.

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Чим ворог обстрілював Київ

У КМВА розповіли, що сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed", крилаті ракети Х-22/Х-32 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К.

"Загалом, в столиці повітряна тривога тривала майже п'ять годин. Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків", — йдеться у повідомленні. 

Українська ППО знищила над Києвом понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі. 

Наслідки удару по столиці

  • Подільський район

Спалахнула пожежа на складі на площі орієнтовно 3000 м2. На місці працює ДСНС. 

  • Святошинський район

Тут загорівся незаселений багатоповерховий будинок та три автомобілі поблизу. Станом на зараз обидві пожежі вже ліквідовані.

  • Шевченківський район 

У цьому районі пожежа спалахнула в недобудованому бізнес-центрі, а також на території гаражів, складських приміщень та території нежитлової забудови. Окрім того, пошкоджено житловий будинок. 

  • Дарницький район

Тут обійшлося без пожеж, але пошкоджені житловий багатоповерховий будинок та один приватний будинок.

"Символічно, в стилі рашистів, що рівно рік тому — 29 грудня 2022 року агресор завдав по Києву одного з наймасованіших комбінованих повітряних ударів по Україні. Над Києвом того дня збили 16 з 16 ракет. Як тоді, так і зараз ворог нас не зламав і не залякав. Ми вистоїмо попри все. Вірте в Збройні Сили Україні", — нагадили в КМВА. 

Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами. 

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа. 

Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих. 

Загалом, вибухи лунали в ОдесіКиєвіЛьвовіХаркові та Дніпрі.

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