Ракетний удар по Києву 29 грудня — є загиблі та поранені

Уламки російської ракети у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві рятувальники дістали з-під завалів чотирьох людей, загалом постраждали 18 людей. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та мер Києва Віталій Кличко.

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Оновлено 10:51. Під завалами у Подільському районі Києва, де зайнявся склад, шукають десять людей, повідомили в КМВА.

У КМВА також уточнили, що станом на зараз відомо про 23 постраждалих внаслідок ракетної атаки на столицю. 20 із них — госпіталізували. Загинула одна людина, а не дві. На місцях працюють усі служби.

Кличко розповів, що внаслідок ракетної атаки на столицю загинули двоє людей. Окрім того, відомо про 18 постраждалих, яких госпіталізували в медзаклади міста. Двом — медики надали допомогу на місці.

Також з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей.

Мер також повідомив, що в столиці вже відновлено рух поїздів усіма лініями метро.

"Станція "Лук'янівська" також уже працює в режимі перевезень. Київський метрополітен працює у звичайному режимі", — зазначив він.

Чим ворог обстрілював Київ

У КМВА розповіли, що сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed", крилаті ракети Х-22/Х-32 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К.

"Загалом, в столиці повітряна тривога тривала майже п'ять годин. Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків", — йдеться у повідомленні.

Українська ППО знищила над Києвом понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі.

Наслідки удару по столиці

Подільський район

Спалахнула пожежа на складі на площі орієнтовно 3000 м2. На місці працює ДСНС.

Святошинський район

Тут загорівся незаселений багатоповерховий будинок та три автомобілі поблизу. Станом на зараз обидві пожежі вже ліквідовані.

Шевченківський район

У цьому районі пожежа спалахнула в недобудованому бізнес-центрі, а також на території гаражів, складських приміщень та території нежитлової забудови. Окрім того, пошкоджено житловий будинок.

Дарницький район

Тут обійшлося без пожеж, але пошкоджені житловий багатоповерховий будинок та один приватний будинок.

"Символічно, в стилі рашистів, що рівно рік тому — 29 грудня 2022 року агресор завдав по Києву одного з наймасованіших комбінованих повітряних ударів по Україні. Над Києвом того дня збили 16 з 16 ракет. Як тоді, так і зараз ворог нас не зламав і не залякав. Ми вистоїмо попри все. Вірте в Збройні Сили Україні", — нагадили в КМВА.

Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами.

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.

Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих.

Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.