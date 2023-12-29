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Кличко сообщил об еще одном погибшем в Киеве

29 декабря 2023 14:20
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Павел Зинченко
редактор
Кличко сообщил об еще одном погибшем в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня, 29 декабря, российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву и другим крупным городам Украины. Спасатели извлекли из-под завалов составного помещения тело еще одного погибшего.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Пост Виталия Кличко. Фото: скриншот

Из-под завалов достали еще одно тело

"Уже трое погибших в Шевченковском районе. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения", — сообщил Кличко.

Информацию о еще одном погибшем подтвердил глава Киевской МВА Сергей Попко.

"Уточнение последствий ракетного удара по столице. К сожалению, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, количество погибших в результате ракетного удара возросло до трех. Поисково-спасательная операция продолжается", — сообщил Попко.

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Пост главы КМВА Сергея Попко. Фото: скриншот

Ракетный обстрел Украины

В Киеве обломки вражеских ракет рухнули в нескольких районах города. Больше всего пострадал Шевченковский район, там произошел пожар на складском помещении. Из-под завалов спасатели извлекли пострадавших.

Кроме того, оккупанты обстреляли жилой дом во Львове. В результате ракетного террора есть пострадавшие. Число раненых возросло до 15, также известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках.

В Днепре враг попал в торгово-развлекательный центр и роддом. В результате обстрела погибли пять человек. Также известно о по меньшей мере 20 пострадавших.

Также под вражеским огнем оказалась Одесса. Россияне выпустили по югу Украины 9 крылатых ракет. Харьков захватчики накрыли ракетами С-300. В городе погибли три человека, еще тринадцать — ранены. В общей сложности в период с 5:00 до 8:00 по городу ударили 22 раза.

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