Кличко проїхався новим потягом метро — де курсуватиме нова електричка

Віталій Кличко у вагоні метро. Фото: Telegram Віталія Кличка

У четвер, 4 квітня, вийшов на маршрут новий електропоїзд столичного метрополітену, який був переданий від Польщі. Рухомий склад курсуватиме Сирецько-Печерською гілкою.

Про це київський міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму блозі в Telegram.

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Віталій Кличко в депо київського метро. Джерело: Telegram Віталія Кличка

В момент запуску електропоїзда мер столиці проїхався в його вагонах. Новий поїзд буде курсувати Сирецько-Печерською гілкою, а передали поїзди за ініціативи мера Варшави Рафала Тшасковського.

Віталій Кличко оглядає новий вагон метро. Джерело: Telegram Віталія Кличка

"Експлуатацію першого такого потягу почали на цій гілці в листопаді минулого року. Загалом минулого року як благодійну допомогу столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро", — резюмує Кличко.

Передані електропоїзди від Польщі. Джерело: Telegram Віталія Кличка

Він додав, що передані Польщею електропоїзди перед запуском проводять всю необхідну передстартову перевірку в депо столичної підземки. Каже, що незабаром на рейки метрополітену вийде третій такий електропоїзд.

"Частина використовується як технічні донори для капремонтів вагонів київської підземки. А інша — адаптується і додається до рухомого складу столичного метро. Зокрема, вже тривають роботи з адаптації двох вагонів, що стануть частиною третього польського поїзда. Його вихід на лінію запланований до кінця літа цього року", — сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше посадовці одного з комунально-побутових підприємств столиці організували корупційну схему, згідно з якою виплачували заробітну плату неіснуючим прибиральникам цвинтарів, спричинивши збитки у 32 мільйони гривень.

Також стало відомо, що за 2023 рік мер Києва задекларував значний дохід, автомобілі, нерухомість та коштовні речі, бувши водночас зареєстрованим у квартирі свого молодшого брата, боксера Володимира Кличка.