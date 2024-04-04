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Кличко проехался в новом поезде метро — где будет курсировать новая электричка

4 апреля 2024 19:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кличко проехался в новом поезде метро — где будет курсировать новая электричка
Виталий Кличко в вагоне метро. Фото: Telegram Виталия Кличко
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В четверг, 4 апреля, вышел на маршрут новый электропоезд столичного метрополитена, переданный из Польши. Подвижной состав будет курсировать по Сырецко-Печерской ветке подземки.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем блоге в Telegram.

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Виталий Кличко в депо киевского метро. Источник: Telegram Виталия Кличко

В момент запуска электропоезда мэр столицы проехался в его вагонах. Новый поезд будет курсировать по Сырецко-Печерской ветке, а передали поезда по инициативе мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Кличко проехался новым поездом метро — где будет курсировать новая электричка - фото 2
Виталий Кличко осматривает новый вагон метро. Источник: Telegram Виталия Кличко

"Эксплуатацию первого такого поезда начали на этой ветке в ноябре прошлого года. Всего в прошлом году в качестве благотворительной помощи столица Польши передала Киеву 60 вагонов метро", — резюмирует Кличко.

Кличко проехался новым поездом метро — где будет курсировать новая электричка - фото 3
Переданные электропоезда от Польши. Источник: Telegram Виталия Кличко

Он добавил, что переданные Польшей электропоезда перед запуском проводят всю необходимую предстартовую проверку в депо столичной подземки. Говорит, что в скором времени на рельсы метрополитена выйдет третий электропоезд.

"Часть используется как технические доноры для капремонтов вагонов киевской подземки. А другая — адаптируется и прилагается к подвижному составу столичного метро. В частности, уже продолжаются работы по адаптации двух вагонов, которые станут частью третьего польского поезда. Его выход на линию запланирован до конца лета этого года", — сказал Виталий Кличко.

Напомним, ранее чиновники одного из коммунально-бытовых предприятий столицы организовали коррупционную схему, согласно которой выплачивали заработную плату несуществующим уборщикам кладбищ, нанеся ущерб в 32 миллиона гривен.

Также стало известно, что за 2023 год мэр Киева задекларировал значительный доход, автомобили, недвижимость и ценные вещи, будучи зарегистрированным в квартире своего младшего брата, боксера Владимира Кличко.

Виталий Кличко
Киев
метро
Украина
поезда

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