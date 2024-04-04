Кличко проехался в новом поезде метро — где будет курсировать новая электричка
В четверг, 4 апреля, вышел на маршрут новый электропоезд столичного метрополитена, переданный из Польши. Подвижной состав будет курсировать по Сырецко-Печерской ветке подземки.
Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем блоге в Telegram.
Кличко запустил новый поезд метро
В момент запуска электропоезда мэр столицы проехался в его вагонах. Новый поезд будет курсировать по Сырецко-Печерской ветке, а передали поезда по инициативе мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
"Эксплуатацию первого такого поезда начали на этой ветке в ноябре прошлого года. Всего в прошлом году в качестве благотворительной помощи столица Польши передала Киеву 60 вагонов метро", — резюмирует Кличко.
Он добавил, что переданные Польшей электропоезда перед запуском проводят всю необходимую предстартовую проверку в депо столичной подземки. Говорит, что в скором времени на рельсы метрополитена выйдет третий электропоезд.
"Часть используется как технические доноры для капремонтов вагонов киевской подземки. А другая — адаптируется и прилагается к подвижному составу столичного метро. В частности, уже продолжаются работы по адаптации двух вагонов, которые станут частью третьего польского поезда. Его выход на линию запланирован до конца лета этого года", — сказал Виталий Кличко.
Напомним, ранее чиновники одного из коммунально-бытовых предприятий столицы организовали коррупционную схему, согласно которой выплачивали заработную плату несуществующим уборщикам кладбищ, нанеся ущерб в 32 миллиона гривен.
Также стало известно, что за 2023 год мэр Киева задекларировал значительный доход, автомобили, недвижимость и ценные вещи, будучи зарегистрированным в квартире своего младшего брата, боксера Владимира Кличко.
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