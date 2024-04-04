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У Кличка розікрали 32 млн гривень на зарплатні неіснуючим прибиральникам кладовищ

4 квітня 2024 15:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Кличка розікрали 32 млн гривень на зарплатні неіснуючим прибиральникам кладовищ
Віталій Кличко. Фото: КМДА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві посадовці одного з комунально-побутових підприємств організували корупційну схему, згідно з якою виплачували заробітну плату неіснуючим прибиральникам кладовищ. Сума збитків столичному бюджету склала 32 мільйони гривень. 

Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

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Що відомо про корупційну схему

За даними правоохоронців, посадовець та колишня працівниця одного з комунальних підприємств столиці наказували підлеглим вносити до табелів обліку неправдиві дані щодо прибиральників. На підставі цих даних неіснуючим працівникам нараховували зарплату. Кошти, які приходили на картки так званих працівників, знімали організатори. 

Така схема діяла протягом 2020-2023 років. Фігуранти завдали збитків столичному бюджету на майже 32 мільйони гривень. 

Ексдиректор відшкодував збитки

Зазначається, що прокурори повідомили про підозру посадовцю та його спільниці. 

Підозрюваний — колишній директор ритуальної служби — визнав свою вину,  погодився на співпрацю зі слідством, а також відшкодував завдані ним збитки. Йдеться про 16 мільйонів гривень. Ці кошти перерахували на рахунок Київради. 

Корупція у КМДА
Картки неіснуючих працівників. Фото: Київська міська прокуратура
Корупція у КМДА
Табель обліку. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо,  детективи викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України,  яка привласнила 94,8 млн грн Укрзалізниці. Гроші "відмили" на закупівлі трансформаторів. 

До слова, комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський центр розвитку туризму" планує замовити дві нові фотозони для міста. Відповідне замовлення обійдеться бюджету столиці у 700 тисяч гривень. 

Віталій Кличко
Київ
війна
правосуддя
корупція
крадіжка
КМДА
війна в Україні

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