У Кличка розікрали 32 млн гривень на зарплатні неіснуючим прибиральникам кладовищ

Віталій Кличко. Фото: КМДА

У Києві посадовці одного з комунально-побутових підприємств організували корупційну схему, згідно з якою виплачували заробітну плату неіснуючим прибиральникам кладовищ. Сума збитків столичному бюджету склала 32 мільйони гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Що відомо про корупційну схему

За даними правоохоронців, посадовець та колишня працівниця одного з комунальних підприємств столиці наказували підлеглим вносити до табелів обліку неправдиві дані щодо прибиральників. На підставі цих даних неіснуючим працівникам нараховували зарплату. Кошти, які приходили на картки так званих працівників, знімали організатори.

Така схема діяла протягом 2020-2023 років. Фігуранти завдали збитків столичному бюджету на майже 32 мільйони гривень.

Ексдиректор відшкодував збитки

Зазначається, що прокурори повідомили про підозру посадовцю та його спільниці.

Підозрюваний — колишній директор ритуальної служби — визнав свою вину, погодився на співпрацю зі слідством, а також відшкодував завдані ним збитки. Йдеться про 16 мільйонів гривень. Ці кошти перерахували на рахунок Київради.

Картки неіснуючих працівників. Фото: Київська міська прокуратура

Табель обліку. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, детективи викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, яка привласнила 94,8 млн грн Укрзалізниці. Гроші "відмили" на закупівлі трансформаторів.

До слова, комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський центр розвитку туризму" планує замовити дві нові фотозони для міста. Відповідне замовлення обійдеться бюджету столиці у 700 тисяч гривень.