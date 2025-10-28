Відео
Україна
Кличко розкрив, коли опалення з'явиться у будинках киян

Кличко розкрив, коли опалення з'явиться у будинках киян

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 15:04
Оновлено: 15:04
Коли старт опалювального сезону у Києві - дані Кличка
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця офіційно розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. Це станеться 29 жовтня.

Про це міський голова написав у Telegram у вівторок, 28 жовтня.

Читайте також:
Кличко розкрив, коли опалення з'явиться у будинках киян - фото 1
Пост Кличка. Фото: скриншот

Старт опалювального сезону у Києві

Рішення про початок подачі тепла ухвалювалося з урахуванням низки важливих факторів: погодних умов, раціонального використання палива, забезпечення санітарно-нормативних температур у будинках та зниження навантаження на електромережу.

За словами мера, технологічне розгортання системи теплопостачання може займати до 7 днів. Саме тому, враховуючи прогнозоване подальше зниження температури, міська влада вирішила завчасно запустити опалення у помешканнях киян.

"Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками їх керівників", — додав Кличко.

Нагадаємо, що на Київщині офіційно стартував опалювальний сезон у житловому фонді. Підключення будинків до тепла відбуватиметься за заявками обслуговуючих організацій.

А також Президент Володимир Зеленський оголосив, що опалювальний сезон в Україні офіційно стартує 28 жовтня. Уряд та енергетичні відомства вже підготувалися до початку холодного періоду.

Віталій Кличко Київ опалювальний сезон теплоенерго опалення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
