Кличко раскрыл, когда отопление появится в домах киевлян

Кличко раскрыл, когда отопление появится в домах киевлян

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 15:04
обновлено: 15:04
Когда старт отопительного сезона в Киеве - данные Кличко
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица официально начнет отопительный сезон в жилом фонде. Это произойдет 29 октября.

Об этом городской голова написал в Telegram во вторник, 28 октября.

Читайте также:
Кличко розкрив, коли опалення з'явиться у будинках киян - фото 1
Пост Кличко. Фото: скриншот

Старт отопительного сезона в Киеве

Решение о начале подачи тепла принималось с учетом ряда важных факторов: погодных условий, рационального использования топлива, обеспечения санитарно-нормативных температур в домах и снижения нагрузки на электросеть.

По словам мэра, технологическое развертывание системы теплоснабжения может занимать до 7 дней. Именно поэтому, учитывая прогнозируемое дальнейшее снижение температуры, городские власти решили заблаговременно запустить отопление в помещениях киевлян.

"Отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы Киев начал 3 октября. По индивидуальным заявкам их руководителей", — добавил Кличко.

Напомним, что на Киевщине официально стартовал отопительный сезон в жилом фонде. Подключение домов к теплу будет происходить по заявкам обслуживающих организаций.

А также Президент Владимир Зеленский объявил, что отопительный сезон в Украине официально стартует 28 октября. Правительство и энергетические ведомства уже подготовились к началу холодного периода.

Виталий Кличко Киев отопительный сезон теплоэнерго отопление
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
