Кличко розповів як живе Київ під час війни

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

За час повномасштабної війни в Києві повітряна тривога лунала 989 разів. А внаслідок ворожих обстрілів загинули 200 цивільних мешканців, серед них — шестеро дітей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram, 24 лютого, та розповів, як столиця живе під час війни.

Як Київ живе під час війни — статистика від Кличка

Кличко розповів, що з 24 лютого 2022 року у Києві пошкоджені 800 житлових будинків, а також 122 заклади освіти, 18 закладів охорони здоров'я, 17 — соціальної сфери.

Крім того, міський голова столиці навів статистику про два роки життя під час війни. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення в Києві:

повітряна тривога пролунала 989 разів;

пошкоджені близько 800 житлових будинків. А також 122 заклади освіти, 18 закладів охорони здоров'я, 17 — соціальної сфери;

"Київська служба порятунку" здійснила 156 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці;

на місця ракетних атак та атак дронами бригади "швидкої" здійснили 1 741 виїзд. Надали допомогу 1 034 пацієнтам, зокрема 36 дітям;

загинули в столиці майже 200 цивільних мешканців, серед них — шестеро дітей;

на сьогодні в Києві зареєстровані майже 209,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких — близько 46 тисяч дітей;

понад 8 тисяч киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва. Майже 200 тисяч продуктових наборів додатково від штабу отримали внутрішньо переміщені особи та пенсіонери столиці;

гуманітарний штаб столиці залучив допомогу від понад 150 міжнародних партнерів;

метро, як укриття, під час повітряних тривог приймало одночасно близько 70 тисяч киян ;

висадили в місті понад 14 000 дерев;

одружились 48 267 пар;

розлучились 6 476 пар;

народилось 36 620 немовлят: 18 768 хлопчиків та 17 852 дівчинки. Серед новонароджених — 647 двієнь та шість трієнь.

Скриншот допису Віталія Кличка в Telegram

Нагадаємо, у день другої річниці повномасштабної війни в Україні кияни зібралися на мирну акцію під стінами Київської міської державної адміністрації на підтримку Збройних сил. Вони вимагають 20% з бюджету столиці виділяти на потреби армії.

Також багато політичних лідерів у цей день приїхали з візитом у Київ, аби висловити слова підтримки особисто. Сьогодні в Україні можна зустріти колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн, премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо та інших.