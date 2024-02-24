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Кличко рассказал, как живет Киев во время войны

24 февраля 2024 14:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кличко рассказал, как живет Киев во время войны
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За время полномасштабной войны в Киеве воздушная тревога звучала 989 раз. А в результате вражеских обстрелов погибли 200 гражданских жителей, среди них шестеро детей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram, 24 февраля, и рассказал, как столица живет во время войны.

Как Киев живет во время войны — статистика от Кличко

Кличко рассказал, что с 24 февраля 2022 года в Киеве повреждены 800 жилых домов, а также 122 учебных заведения, 18 учреждений здравоохранения, 17 — социальной сферы.

Кроме того, городской голова столицы привел статистику о двух годах жизни во время войны. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения в Киеве:

  • воздушная тревога прозвучала 989 раз;
  • повреждено около 800 жилых домов. А также 122 учебных заведения, 18 учреждений здравоохранения, 17 — социальной сферы;
  • "Киевская служба спасения" совершила 156 выездов на ликвидацию последствий ракетных обстрелов в столице;
  • на места ракетных атак и атак дронами бригады "скорой" совершили 1741 выезд. Оказали помощь 1034 пациентам, в том числе 36 детям;
  • погибли в столице почти 200 гражданских жителей, среди них шестеро детей;
  • на сегодня в Киеве зарегистрировано почти 209,5 тысячи внутренне перемещенных лиц, среди которых — около 46 тысяч детей;
  • более 8 тысяч киевлян в первые месяцы войны ежедневно получали пособие от Гуманитарного штаба Киева. Почти 200 тысяч продуктовых наборов вдобавок от штаба получили внутренне перемещенные лица и пенсионеры столицы;
  • гуманитарный штаб столицы привлек помощь от более чем 150 международных партнеров;
  • метро, как укрытие, во время воздушных тревог принимало одновременно около 70 тысяч киевлян;
  • высадили в городе более 14 000 деревьев;
  • поженились 48 267 пар;
  • развелись 6 476 пар;
  • родилось 36 620 младенцев: 18 768 мальчиков и 17 852 девочки. Среди новорожденных — 647 двоен и шесть трое.
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Скриншот сообщения Виталия Кличко в Telegram

Напомним, в день второй годовщины полномасштабной войны в Украине киевляне собрались на мирную акцию у стен Киевской городской государственной администрации в поддержку Вооруженных сил. Они требуют 20% из бюджета столицы выделять на нужды армии.

Также многие политические лидеры в этот день приехали с визитом в Киев, чтобы выразить слова поддержки лично. Сегодня в Украине можно встретить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других.

Виталий Кличко
Киев
обстрелы
воздушная тревога
война в Украине
2 года войны

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