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На другу річницю великої війни у Києві відбувся мітинг на підтримку ЗСУ

24 лютого 2024 14:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На другу річницю великої війни у Києві відбувся мітинг на підтримку ЗСУ
Мітинг киян під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У день другої річниці повномасштабної війни в Україні кияни зібралися на мирну акцію під стінами Київської міської державної адміністрації на підтримку Збройних сил. Вони вимагають 20% з бюджету столиці виділяти на потреби армії.

Кореспондент Новини.LIVE побувала на мітингу. 

Мітинг киян під стінами КМДА

Учасники акції "Гроші на ЗСУ" 24 лютого вкотре зібрали під стінами  КМДА та продовжують просити більшого виділення коштів для захисників.

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Мітинг киян під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг киян під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг киян під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Вони вважають, що влада робить недостатньо для оборонців країни і замість 1% варто виділяти 20% на потреби наших захисників.  

Також кияни вирушили ходою до Майдану, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих у війні. 

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Мітинг киян. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг киян. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг киян. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, попереднього разу кияни збиралися на акцію протесту під КМДА минулої суботи, 17 лютого. 

Також 10 лютого у Києві відбувся аналогічний мітинг. Люди закликали владу спрямовувати більшість бюджету на потреби Збройних сил України.

держбюджет
Київ
мітинг
ЗСУ
КМДА
гроші
2 роки війни

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