Кличко розповів, коли у Києві закінчиться опалювальний сезон

Віталій Кличко

У Києві опалювальний сезон закінчиться 8 квітня. Влада ухвалили рішення, враховуючи погодні умови.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Кінець опалювального сезону в Києві

Як зазначив Кличко, відповідне рішення про кінець опалювального сезону, який відбудеться 8 квітня, міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови. З цього часу очікується стабільне суттєве потепління.

"Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів", — зазначив Кличко.

Мер столиці додав, що цього року у Києві не чекають 15 квітня, а припиняють постачання тепла в будівлі раніше.

Для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці — одна з найбільших у Європі. І налічує понад 2,7 тис. км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що попри війну, Україна на завершення опалювального сезону виходить із профіцитом потужності та з достатніми запасами газу та вугілля.