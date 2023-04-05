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Кличко рассказал, когда в Киеве закончится отопительный сезон

5 апреля 2023 13:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Виталий Кличко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве отопительный сезон завершится 8 апреля. Власти приняли решение, учитывая погодные условия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Как отметил Кличко, соответствующее решение о конце отопительного сезона, который состоится 8 апреля, городские власти приняли, учитывая погодные условия. С этого времени ожидается стабильное существенное потепление.

"Ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов", — отметил Кличко.

Мэр столицы добавил, что в этом году в Киеве не ждут 15 апреля, а прекращают поставки тепла в здание раньше.

Для перехода на летний режим работы системы специалистам необходимо несколько дней, ведь централизованная система теплоснабжения столицы – одна из самых больших в Европе. И насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, три мощных ТЭЦ, около двухсот станций теплоснабжения и котельных.

Напомним, недавно министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что, несмотря на войну, Украина в завершение отопительного сезона выходит с профицитом мощности и с достаточными запасами газа и угля.

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