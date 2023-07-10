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Кличко розповів, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст

10 липня 2023 09:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Кличко розповів, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст
Подільсько-Воскресеньский міст. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Славнозвісний міст почали будувати ще в 2003 році. Днями стало відомо, що Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити через декілька місяців.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ24".

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"Якщо у нас не буде форс-мажорних ситуацій чи обставин, то через декілька місяців ми запустимо роботу Подільського мосту", — сказав Кличко.

Також він нагадав, що міст почали будувати ще у далекому 2003 році, однак ремонтні роботи велися з перервами через відсутність фінансування.

Сполучення між Правим та Лівим берегами Дніпра мали запустити наприкінці 2021 року, однак через пандемію коронавірусу цього досягти не вдалося.

 

Нагадаємо, раніше виписали, що у Києві відновили будівництво пішохідного мосту-хвилі, який з'єднуватиме Оболонський острів та парк Наталка. Новий міст виконаний у незвичайній металевій конструкції та стане однією з найцікавіших пам'яток столиці.

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