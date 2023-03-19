Коли у Києві добудують хвилястий міст: названо терміни
У Києві відновили будівництво пішохідного мосту-хвилі, який з'єднуватиме Оболонський острів та парк Наталка. Новий міст виконаний у незвичайній металевій конструкції та стане однією з найцікавіших пам'яток столиці.
Про це повідомив автор проєкту Андрій Миргородський.
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За словами Миргородського, металеві конструкції для мосту були останнім продуктом заводу Азовсталь, який встиг їх відлити та вивезти на безпечну територію з Маріуполя. Для будівельної команди це велика честь та відповідальність збудувати міст, який стане яскравим символом міста.
Новий міст буде мати унікальний дизайн, який нагадує хвилю, що робить його ще більш привабливим для туристів та місцевих мешканців. Цей міст стане ще однією прикрасою архітектурного вигляду столиці та додасть нотку інновації у його розвиток.
Своєю чергою членкиня Наглядової ради Фонду та директорка з комунікацій інвестиційної групи SCM Наталія Ємченко повідомила, що майже 300 тонн металу для мосту "Метінвест" виготовили на "Азовсталі" у 2021 та 2022 роках.
"Тобто цей міст зі сталі. Його встигли зробити й вивезти з комбінату Групи Метінвест напередодні повномасштабного вторгнення. А ще він безбар'єрний", — написала вона.
Нагадаємо, що українські військові на початку повномасштабного вторгнення росії замінували всі мости, через які можна було перейти з лівого на правий берег Києва.