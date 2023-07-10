Кличко рассказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост

Подольско-Воскресеньский мост. Фото: google.com

Знаменитый мост начали строить еще в 2003 году. На днях стало известно, что подольско-воскресенский мост планируют открыть через несколько месяцев.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев24".

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Открытие Подольско-Воскресенского моста

"Если у нас не будет форс-мажорных ситуаций или обстоятельств, то через несколько месяцев мы запустим работу Подольского моста", — сказал Кличко.

Также он напомнил, что мост начали строить еще в далеком 2003 году, однако ремонтные работы велись с перерывами из-за отсутствия финансирования.

Соединение между Правым и Левым берегами Днепра должны были запустить в конце 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса этого достичь не удалось.

Напомним, ранее выписали, что в Киеве возобновили строительство пешеходного моста-волны , который будет соединять Оболонский остров и парк Наталья. Новый мост выполнен в необычной металлической конструкции и станет одним из самых интересных достопримечательностей столицы.