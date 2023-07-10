Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кличко рассказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост arrow

Кличко рассказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост

10 июля 2023 09:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Кличко рассказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост
Подольско-Воскресеньский мост. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Знаменитый мост начали строить еще в 2003 году. На днях стало известно, что подольско-воскресенский мост планируют открыть через несколько месяцев.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев24".

Читайте также:

Открытие Подольско-Воскресенского моста

"Если у нас не будет форс-мажорных ситуаций или обстоятельств, то через несколько месяцев мы запустим работу Подольского моста", — сказал Кличко.

Также он напомнил, что мост начали строить еще в далеком 2003 году, однако ремонтные работы велись с перерывами из-за отсутствия финансирования.

Соединение между Правым и Левым берегами Днепра должны были запустить в конце 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса этого достичь не удалось.

 

Напомним, ранее выписали, что в Киеве возобновили строительство пешеходного моста-волны , который будет соединять Оболонский остров и парк Наталья. Новый мост выполнен в необычной металлической конструкции и станет одним из самых интересных достопримечательностей столицы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз