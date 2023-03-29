Кличко розповів про подальше будівництво мосту на Оболонському острові

Мер Києва Віталій Кличко

Процес будівництва пішохідного мосту та благоустрою острова Оболонський у Києві триває. Мер Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що цього року столиця України представить своїм мешканцям та гостям ще одну зелену та гарну пам'ятку.

Про це Кличко написав у Telegram.

Міст на Оболоні

Кличко зазначив, що влада столиці працює над створенням великої рекреаційної зони, включаючи парк Наталка, набережну та острів Оболонський, до якого буде прокладено новий міст. Важливою складовою комфортного відпочинку стане паркування, що планується для будівництва неподалік парку. Паркування буде поєднувати в собі наземні та підземні місця подібно до того, як це реалізовано в столичному зоопарку, і зможе використовуватися як укриття у разі повітряної тривоги.

На острові Оболонський планується збереження флори та фауни, а також посадка нових дерев та чагарників. Дендроплан вже узгоджений, і відвідувачам радуватимуть декоративні яблуні, рожева акація, бузок та квітучі газони протягом усього літа.

Кличко нагадав, що на будівництво пішохідного мосту бюджетні кошти не залучаються. Проєкт фінансується коштом меценатів та коштів Метрополії Великого Парижа. Іноземні партнери надали фінансову підтримку саме цьому проєкту.

Нагадаємо, що у Києві відновили будівництво пішохідного мосту-хвилі, який з'єднуватиме Оболонський острів та парк Наталка. Новий міст виконаний у незвичайній металевій конструкції та стане однією з найцікавіших пам'яток міста.