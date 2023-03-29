Кличко рассказал о дальнейшем строительстве моста на Оболонском острове
Процесс строительства пешеходного моста и благоустройства острова Оболонский в Киеве продолжается. Мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду, что в этом году столица Украины представит своим жителям и гостям еще одну зеленую и красивую достопримечательность.
Об этом Кличко написал в Telegram.
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Мост на Оболони
Кличко отметил, что власти столицы работают над созданием обширной рекреационной зоны, включая парк Наталка, набережную и остров Оболонский, к которому будет проложен новый мост. Важной составляющей комфортного отдыха станет парковка, планируемая для строительства неподалеку от парка. Парковка будет сочетать в себе наземные и подземные места, подобно тому, как это реализовано в столичном зоопарке, и сможет использоваться в качестве укрытия в случае воздушной тревоги.
На острове Оболонский планируется сохранение флоры и фауны, а также посадка новых деревьев и кустарников. Дендроплан уже согласован, и посетителям будут радовать декоративные яблони, розовая акация, сирень и цветущие газоны на протяжении всего лета.
Кличко напомнил, что на строительство пешеходного моста бюджетные средства не привлекаются. Проект финансируется за счет средств меценатов и средств Метрополии Великого Парижа. Иностранные партнеры предоставили финансовую поддержку именно для этого проекта.
Напомним, что в Киеве возобновили строительство пешеходного моста-волны, который будет соединять Оболонский остров и парк Наталка. Новый мост выполнен в необычной металлической конструкции и станет одной из самых интересных достопримечательностей города.