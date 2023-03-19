Когда в Киеве достроят волнистый мост: названы сроки

Волнистый мост в Киеве

В Киеве возобновили строительство пешеходного моста-волны, который будет соединять Оболонский остров и парк Наталка. Новый мост выполнен в необычной металлической конструкции и станет одной из самых интересных достопримечательностей города.

Об этом сообщил автор проекта Андрей Миргородский.

По словам Миргородского, металлические конструкции для моста были последним продуктом завода Азовсталь, который успел их отлить и вывезти на безопасную территорию из Мариуполя. Для строительной команды это большая честь и ответственность построить мост, который станет ярким символом города.

Новый мост будет иметь уникальный дизайн, который напоминает волну, что делает его еще более привлекательным для туристов и местных жителей. Этот мост станет еще одним украшением архитектурного облика города и добавит нотку инновации в его развитие.

В свою очередь член Наблюдательного совета Фонда и директор по коммуникациям инвестиционной группы SCM Наталия Емченко сообщила, что почти 300 тонн металла для моста "Метинвест" изготовили на "Азовстали" в 2021 и 2022 году.

"То есть, этот мост из стали. Его успели сделать и вывезти из комбината Группы Метинвест в преддверии полномасштабного вторжения. А еще он безбарьерный", — написала она.

Напомним, что украинские военные, в начале полномасштабного вторжения россии, заминировали все мосты, через которые можно было перейти с левого на правый берег Киева.