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Кличко розповів про постраждалих від наймасовішої за час війни атаки дронів

8 травня 2023 11:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кличко розповів про постраждалих від наймасовішої за час війни атаки дронів
Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Київ успішно пережив наймасовішу атаку дронів за час повномасштабної війни. Загиблих немає, але до лікарень доставили п’ятьох постраждалих.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив на місці падіння уламків безпілотника.

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Наймасовіша атака на Київ

Очільник Київради розповів про наслідки дронової атаки на українську столицю.

За словами Віталія Кличка, ця атака на Київ була наймасовішою за весь час повномасштабної війни.

Усього в Україні було зафіксовано 60 російських безпілотників. Тільки на Київ полетіло 36 дронів-камікадзе.

На щастя, успішна робота протиповітряної оборони не дозволила російським агресорам завдати удару по столиці.

Наслідки нічної атаки

Від падіння уламків збитих російських безпілотників в Києві ніхто не загинув.

Але до лікарень довелося доправити п’ятьох постраждалих.

Три людини отримали поранення на території Солом’янського району, дві — у Святошинському районі столиці.

Нагадаємо, що під час атаки на Київ у ніч проти 8 травня уламки БпЛА влучили в багатоповерхівку та злітну смугу аеропорту "Київ".

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