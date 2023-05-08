Кличко рассказал о пострадавших от самой массовой за время войны атаки дронов
Киев успешно пережил самую массовую атаку дронов за время полномасштабной войны. Погибших нет, но в больницы были доставлены пять пострадавших.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на месте падения обломков беспилотника.
Самая массовая атака на Киев
Глава Киевсовета рассказал о последствиях дроновой атаки на украинскую столицу.
По словам Виталия Кличко, эта атака на Киев была самой массовой за все время полномасштабной войны.
Всего в Украине было зафиксировано 60 российских беспилотников. Только в Киев полетело 36 дронов-камикадзе.
К счастью, успешная работа противовоздушной обороны не позволила российским агрессорам нанести удар по столице.
Последствия ночной атаки
От падения обломков сбитых российских беспилотников в Киеве никто не погиб.
Но в больницы пришлось доставить пятерых пострадавших.
Три человека получили ранения на территории Соломенского района, два — в Святошинском районе столицы.
Напомним, что во время атаки на Киев в ночь на 8 мая обломки БпЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу аэропорта "Киев".