Кличко рассказал о пострадавших от самой массовой за время войны атаки дронов

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Киев успешно пережил самую массовую атаку дронов за время полномасштабной войны. Погибших нет, но в больницы были доставлены пять пострадавших.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на месте падения обломков беспилотника.

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Самая массовая атака на Киев

Глава Киевсовета рассказал о последствиях дроновой атаки на украинскую столицу.

По словам Виталия Кличко, эта атака на Киев была самой массовой за все время полномасштабной войны.

Всего в Украине было зафиксировано 60 российских беспилотников. Только в Киев полетело 36 дронов-камикадзе.

К счастью, успешная работа противовоздушной обороны не позволила российским агрессорам нанести удар по столице.

Последствия ночной атаки

От падения обломков сбитых российских беспилотников в Киеве никто не погиб.

Но в больницы пришлось доставить пятерых пострадавших.

Три человека получили ранения на территории Соломенского района, два — в Святошинском районе столицы.

Напомним, что во время атаки на Киев в ночь на 8 мая обломки БпЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу аэропорта "Киев".