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Кличко розповів про постраждалих внаслідок ракетної атаки на Київ

25 березня 2024 11:13
оновлено: 11:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетна атака на Київ 25 березня — є постраждалі
Наслідки ракетного удару по столиці. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетного удару по Києву у понеділок, 25 березня, виявили одну постраждалу в Печерському районі. Усі відповідні служби працюють на місці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram. 

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Наслідки ракетного удару по Києву 25 березня

Оновлено 11:31. За словами міського голови Києва, станом на зараз уже четверо постраждалих у Печерському районі.

"Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували", — йдеться у повідомленні. 

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Оновлено 11:16. Кличко повідомив, що кількість постраждалих у Печерському районі зросла до двох. Одній жінці надали допомогу на місці. Другу медики госпіталізували.

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Мер столиці розповів, що у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці.

"Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, 25 березня у Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу. Це пов'язано із запуском ворожих ракет з території тимчасово окупованого Криму. У столиці лунали вибухи. 

Внаслідок обстрілів російських окупантів у Печерському районі Києва є пошкодження внаслідок падіння уламків.

Віталій Кличко
Київ
обстріли
ракети
війна в Україні
поранення
ракетний удар

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