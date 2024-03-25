Ракетна атака на Київ 25 березня — є постраждалі

Наслідки ракетного удару по столиці. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок ракетного удару по Києву у понеділок, 25 березня, виявили одну постраждалу в Печерському районі. Усі відповідні служби працюють на місці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.

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Оновлено 11:31. За словами міського голови Києва, станом на зараз уже четверо постраждалих у Печерському районі.

"Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували", — йдеться у повідомленні.

Оновлено 11:16. Кличко повідомив, що кількість постраждалих у Печерському районі зросла до двох. Одній жінці надали допомогу на місці. Другу медики госпіталізували.

Мер столиці розповів, що у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці.

"Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 березня у Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу. Це пов'язано із запуском ворожих ракет з території тимчасово окупованого Криму. У столиці лунали вибухи.

Внаслідок обстрілів російських окупантів у Печерському районі Києва є пошкодження внаслідок падіння уламків.