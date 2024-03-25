Ракетная атака на Киев 25 марта — есть пострадавшие

Полиция вблизи места обстрела в Киеве. Фото: Патрульная полиция Киева

В результате ракетного удара по Киеву в понедельник, 25 марта, обнаружили одну пострадавшую в Печерском районе. Все соответствующие службы работают на месте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

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Обновлено 11:16. Кличко сообщил, что количество пострадавших в Печерском районе возросло до двух. Одной женщине оказали помощь на месте. Вторую медики госпитализировали.

Мэр столицы рассказал, что в Печерском районе в результате падения обломков ракеты есть разрушения в нежилом трехэтажном здании. Экстренные службы работают на месте.

"В настоящее время обнаружили одну пострадавшую. Ей медики оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта в Киеве и других регионах объявили воздушную тревогу. Это связано с запуском вражеских ракет с территории временно оккупированного Крыма. В столице раздавались взрывы.

В результате обстрелов российских оккупантов в Печерском районе Киева есть повреждения в результате падения обломков.