Кличко розповів про ремонт вулиць у центрі Києва

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Завершилися роботи з переукладання гранітної бруківки на вулиці Грушевського, дільниці від Петрівської алеї до вулиці Садової. Тепер на об'єкті проводяться роботи з благоутрою території. Для зміцнення гранітної бруківки використовувався цементний розчин, який набирає міцність.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Очікується, що за два тижні, після того, як бетонна суміш досягне необхідної міцності, дорога буде повністю готова до використання. Проте, слід зазначити, що рух вулицею Грушевського, як і дорогами урядового кварталу, залишається обмеженим.

Загалом завершення робіт з переукладання гранітної бруківки на вулиці Грушевського є важливим етапом у покращенні стану інфраструктури міста. Благоутр території допоможе створити комфортні умови для пішоходів та автомобілістів. Однак, слід враховувати обмеження на рух по зазначеній вулиці, щоб уникнути можливих незручностей та затримок.

Ремонт вулиці. Фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко підтримав електронну петицію щодо впровадження системи пересадочних квитків у міському громадському транспорті тривалістю 90 хвилин. Він зазначив, що цей крок є частиною заходів, спрямованих на розширення функціонала автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП), та підтвердив намір реалізувати цю ініціативу відповідно до розділу VI положення.